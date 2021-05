Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hakenkreuze auf Ehrenmal

Arnsberg (ots)

Erneut wurde das Ehrenmal für die beiden im Dienst erschossen Polizisten in Niedereimer beschmiert. Der Gedenkplatz wurde 2019 durch eine private Initiative neu hergerichtet. Immer wieder hinterlassen Vandalen ihren Müll auf dem angrenzenden Wendeplatz. Auch der Gedenkstein, bzw. die Hinweisschilder werden immer wieder beschmiert und verschmutzt. Am Vormittag des 01. Mai stellte der Initiator des Platzes erneut Schmierereien an dem Denkmal fest. Unbekannte Täter hatten Hakenkreuze und den Schriftzug "NSU" auf die Denkmaltafel gekritzelt. Die genaue Tatzeit ist nicht bekannt. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell