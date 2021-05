Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versammlung in Arnsberg

Arnsberg (ots)

Neun Personen versammelten sich am Samstag, 01.05.2021, 11:15 Uhr, in der Eichholzstraße in Arnsberg. Sie zeigten verschiedene Statements zur CoronaSchVO und wollten dem Rechtsstaat gedenken. Die zuständige Ordnungsbehörde wurde hinzugezogen und kontrollierte die Einhaltung der Schutzmaßnahmen der CoronaSchVO. Die Versammlung wurde im Vorfeld nicht angemeldet. Nach 40 Minuten wurde die Versammlung beendet. (als)

