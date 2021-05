Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Meschede (ots)

Am Freitag, gegen 12:20 Uhr kam es in Meschede auf der Enster Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 40jähriger Kradfahrer kam in einer leichten Linkskurve ohne Fremdeinwirkung ins Schleudern und stürzte auf die Fahrbahn. Er verletzte sich dabei leicht an Ellenbogen und Schulter und wurde per Rettungswagen zum Krankenhaus Meschede gebracht. Am Krad entstand Sachschaden. Be

