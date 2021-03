Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern- Diebstahl/ Weißer Audi A3 (KLE-NR511) entwendet

Geldern (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit von Samstag bis Montag (29. März 2021) einen weißen Audi A3, der an der Zeppelinstraße in Höhe einer Autowerkstatt stand. Der Audi führt das Kennzeichen KLE-NR511 und hat schwarze Felge. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell