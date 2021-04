Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Autos eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

Zwischen dem 09.04.2021, 16 Uhr, und dem 13.04.2021, 8 Uhr, gelang es Unbekannten gewaltsam in zwei Audis einzudringen und daraus hochwertige Reifen zu stehlen. Die Fahrzeuge waren auf dem Gelände eines Autohauses in der Industriestraße gestanden. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen

