POL-PPRP: Nachtrag zu: Auto beschädigt und weggefahren - Zwei Zeuginnen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Nachtrag zu: https://s.rlp.de/THw-d

Bereits am 30.03.2021 war es auf dem Parkplatz eines Friedhofs im Alter Frankenthaler Weg zu einem Fall von Verkehrsunfallflucht gekommen. In der Zwischenzeit ergaben Ermittlungen, dass zwei bislang unbekannte Frauen den Unfallhergang beobachtet haben dürften. Wir bitten diese, sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden. Die beiden Frauen sollen unmittelbar nach dem Unfall vom Friedhof auf den Parkplatz gekommen sein.

