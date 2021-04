Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall geflüchtet-Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, wurde in der Brandenburger Straße ein geparkter Smart beschädigt. Zeugen hatten einen Knall gehört und einen silbernen VW Polo gesehen. Ob dieser den Unfall verursacht hatte, muss noch ermittelt werden. An dem Smart entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Verursacher geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

