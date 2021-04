Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 12.04., 17:00 Uhr bis zum 14.04.2021, 00:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Geschäft in der Ludwigstraße (Zugang Bürgerhof) ein. Aus dem Geschäft wurden Waren im Wert von ca. 2.000 Euro entwendet.

Wer hat zu der Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ludwigstraße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell