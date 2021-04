Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: E-Bike aus Keller gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen am Dienstag (13.04.2021) in den Keller eines Anwesens in der Friedrich-Naumann-Straße ein. Aus dem Kellerabteil wurde ein E-Bike im Gesamtwert von circa 3000 Euro entwendet. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell