Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Brand auf Balkon

Ludwigshafen (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet Wäsche auf einem Balkon in der Richard-Dehmel-Straße in Brand. Der Brand wurde am Dienstag (13.04.2021), gegen 17 Uhr, der Polizei gemeldet. Ein Bewohner der der betroffenen Wohnung löschte den Brand noch rechtzeitig. Hierbei zog sich der 30-Jährige leichte Verletzungen zu. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell