POL-PPRP: Radfahrer verletzt

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Unfall, bei dem ein 55-Jähriger Fahrradfahrer verletzt wurde, kam es am 13.04.2021, gegen 12:15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Drogeriemarkts in der Kurt-Schumacher-Straße. Eine 68-Jährige war beim Ausparken mit ihrem Auto mit dem kreuzenden Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 55-Jährige stürzte hierdurch. Er wurde in ein Krankenhaus verbracht.

