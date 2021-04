Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: PKW-Einbrüche in Tiefgarage

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte gelangten in der Nacht von Montag (12.04.2021) auf Dienstag (13.04.2021) in eine Tiefgarage in der Philipp-Scheidemann-Straße und brachen in mindestens 20 geparkte PKW ein. Aus den Fahrzeugen wurden die Lenkräder ausgebaut. Bei den betroffenen PKW handelt sich um Fahrzeuge des Autoherstellers Mercedes-Benz. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell