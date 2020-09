Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Taschendiebstahl/ Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Am Samstag, 26. September, gegen 9.50 Uhr, besuchte ein 42-jähriger Gangelter mit seinem 8-jährigen Sohn eine Metzgerei/Bäckerei an der Konrad-Adenauer-Straße. Bevor sie das Geschäft verließen, desinfizierten sie sich ihre Hände. Eine ältere Dame stellte sich neben den Mann, augenscheinlich um sich ebenfalls die Hände zu desinfizieren. Der Gangelter musste kurz darauf feststellen, dass seine Geldbörse aus der Jackentasche entwendet wurde. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei die ältere Dame. Sie wird als zirka 60 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß, mit schwarzen, schulterlangen Locken beschrieben. Sie wirkte südländisch, trug ein schwarzes Kopftuch und führte einen Einkaufs-Trolley mit sich. Die Frau, Personen die Hinweise zu ihrer Identität geben können sowie andere Kunden der Metzgerei/Bäckerei, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

