Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Bianca Müller in den Ruhestand verabschiedet

Werl (ots)

Der Abteilungsleiter der Polizei, Polizeidirektor Thomas Link, verabschiedete am Donnerstag (25. Februar) die Regierungsbeschäftigte Bianca Müller in den Ruhestand. Die Enserin fing 1983 ihren Dienst bei der Polizei an und gelangte über Stationen in Dortmund, Arnsberg und Unna 2016 in den Kreis Soest. Dort war Müller bis zu ihrer Verabschiedung auf dem Geschäftszimmer tätig. Die dreifache Mutter möchte ihre zukünftige Zeit ihrer Familie, dem Hund und ihren Hobbys (Fahrradfahren, Sprachen) widmen. (reh)

