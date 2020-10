Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Betrug an Senior beendet; Schwelbrand in holzverarbeitendem Betrieb

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): BMW total beschädigt

Wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 20.000 Euro dürfte am Donnerstagvormittag an einem BMW entstanden sein, der bei einem Verkehrsunfall auf der B 465 zwischen Bad Urach und Seeburg von der Fahrbahn abgekommen ist. Der 19 Jahre alte Lenker des Wagens war gegen 10.40 Uhr in Richtung Seeburg unterwegs, als in der letzten Linkskurve das Heck des Fahrzeugs ausbrach. Der BMW touchierte zunächst die linken Leitplanken und geriet dann beim Gegenlenken in den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn. Dort bleib er auf einer Aufschüttung stehen. Von einem Abschleppunternehmen musste der Pkw anschließend geborgen werden. Der 19-Jährige war unverletzt geblieben. Da zunächst ein Verkehrsunfall mit Fahrzeugüberschlag gemeldet worden war, waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst ausgerückt. (mr)

Neuhausen a.d.Fildern (ES): Betrug an Senior beendet

Durch aufmerksames Verkaufspersonal und die Polizei wurde am Mittwoch ein Betrug zum Nachteil eines Seniors beendet, der in den vergangenen Tagen falschen Gewinnversprechen zum Opfer gefallen war. Mehrfach war der Mann von einem Telefonbetrüger angerufen worden, der ihm einen Gewinn in Höhe von mehreren zehntausend Euro avisierte und behauptete, vor Ausbezahlung des Gewinns sei eine Gebühr fällig. Wie von dem Betrüger in mehreren Telefonaten gefordert, kaufte der Mann mehrfach Guthabenkarten eines App-Stores im Wert von insgesamt rund 2.000 Euro und gab dem gewieft auftretenden Anrufer die Codes zur Einlösung durch. Als der Betrüger seinem Opfer vorgaukelte, der Gewinn habe sich annähernd verdoppelt, weshalb eine weitere Gebühr zu entrichten sei, wollte der Mann am Mittwoch weitere Karten erwerben. Dazu kam es aber nicht. Ein Mitarbeiter eines Einkaufmarkts, dessen Belegschaft durch die Polizei bereits vor geraumer Zeit für solche Betrugsmaschen sensibilisiert worden war, schöpfte Verdacht und verkaufte die Karten nicht. Als der Senior das Geschäft verließ, alarmierte der Mitarbeiter die Polizei. Weil zu befürchten war, der Mann könnte sein "Glück" noch bei anderen Firmen versuchen, verständigten die Polizeibeamten vorsorglich telefonisch die umliegenden Geschäfte. Wenig später sprach der Senior tatsächlich in einem dieser Geschäfte vor, was eine dortige Mitarbeiterin umgehend meldete. So wurde der Mann vor weiterem Schaden bewahrt, der Polizeiposten Neuhausen ermittelt nun.

Die Polizei rät:

- Schenken Sie solchen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Auszahlung des Betrags an eine Bedingung oder Bezahlung einer Gebühr geknüpft ist.

- Beenden Sie das Gespräch und legen Sie konsequent auf.

Beschäftigte des Einzelhandels werden ausdrücklich dazu ermuntert, gerade ältere Menschen, die eine größere Anzahl von Guthabenkarten kaufen wollen, aktiv auf einen eventuellen Betrug hinzuweisen und im Verdachtsfall die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen.

Weitere Tipps zu derartigen Betrugsmaschen finden Sie unter www.polizei-beratung.de (ak)

Esslingen (ES): Kollision mit Gegenverkehr

Zwei verletzte Personen, ein Gesamtschaden in Höhe von rund 21.000 Euro und zwei abgeschleppte Pkw sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagvormittag in der Mühlbergstraße. Den derzeitigen verkehrspolizeilichen Ermittlungen zufolge fuhr ein 67-Jähriger mit einem Toyota Yaris kurz vor elf Uhr bergauf in Richtung Wäldenbronner Straße und fiel hierbei bereits einer Zeugin durch seine unsichere Fahrweise auf. Offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache geriet der Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem VW Golf einer 61-Jährigen, die noch vergeblich versucht hatte, auszuweichen. Nach dem Zusammenstoß rollte der Toyota noch gegen eine Straßenlaterne am linken Fahrbahnrand, die dadurch erheblich beschädigt wurde. Sowohl der Unfallverursacher als auch die Golf-Lenkerin wurden vom Rettungsdienst mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht. (mr)

Hirrlingen (TÜ): Schwelbrand in holzverarbeitendem Betrieb

Starke Rauchentwicklung hat am Donnerstagmorgen in der Hechinger Straße zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte geführt. Gegen 10.35 Uhr wurden die Einsatzleitstellen von Feuerwehr und Polizei alarmiert, weil Anwohner starken Rauch aus dem Betrieb aufsteigen sahen. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr, die mit 47 Feuerwehrleuten vor Ort war, stellte sich heraus, dass es in einem Nebenraum bei der mechanischen Entfernung von Lackresten zu einer Erwärmung und nachfolgend zu einem Schwelbrand gekommen war. Dies hatte zu einer enormen Rauchentwicklung geführt. Zu einem offenen Feuer war es nicht gekommen. Vorsichtshalber wurden mehrere Personen aus den umliegenden Häusern evakuiert, bis die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle gebracht hatte. Verletzt wurde niemand, sodass der Rettungsdienst, der mit sechs Einsatzkräften vor Ort war, nicht eingesetzt werden musste. Ein Gebäudeschaden war nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entstanden. Der Polizeiposten Bodelshausen hat mit Unterstützung der Spezialisten der Kriminaltechnik die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Balingen (ZAK): Riskant überholt - Hoher Sachschaden

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Balingen gegen einen 54-Jährigen, der am Donnerstagmorgen auf der L 440 durch ein äußerst riskantes Überholmanöver einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen 6.40 Uhr mit seinem BMW Mini auf der Landesstraße von Weilstetten in Richtung Tübingen unterwegs. Kurz nach Weilstetten überholte er im dichten Nebel vor der ersten unübersichtlichen Rechtskurve einen vorausfahrenden Scania Sattelzug eines 41-Jährigen, obwohl er keinerlei Einblick in den weiteren Streckenverlauf hatte. Beim Wiedereinscheren am Scheitelpunkt der Kurve kam es zur seitlichen Kollision mit der Zugmaschine des Sattelzugs. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings fiel der Sachschaden mit geschätzten 18.000 Euro beträchtlich aus. Der Mini war nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Der Führerschein des 54-Jährigen wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft noch an der Unfallstelle beschlagnahmt. (cw)

Rückfragen bitte an:

Andrea Kopp (ak), Telefon 07121/942-1101



Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell