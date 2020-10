Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Seniorin wird Opfer eines Taschendiebstahls - Zeugen gesucht

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstag kam es gegen 12 Uhr zu einem Taschendiebstahl in der Dreikönigsstraße in Schwetzingen. Zuvor hatte eine Seniorin die in der Nähe liegende Sparkasse aufgesucht und sich anschließend auf den Nachhauseweg begeben, als sie vor ihrer Wohnung von zwei unbekannten Täterinnen angesprochen wurde. Diese suchten angeblich nach einer in dem Mehrfamilienhaus wohnenden Dame, dessen Namen sie jedoch nicht wüssten. Während eine der Täterinnen die Namenssuche an der Klingelanlage vortäuschte, bewunderte die Andere die Kleidung der Seniorin und entwendete dabei deren Geldbörse. Darin befanden sich ca. 300EUR Bargeld und diverse Karten.

Die unbekannten Täterinnen wurden wie folgt beschrieben: Weiblich, um die 30 Jahre alt, schlank, ca. 170cm groß, schwarze Haare, Pferdeschwanz, trugen schwarze und bunte Masken, sprachen hiesige Mundart

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen unter der Nummer 06202/2880 in Verbindung zu setzen.

Aus gegebenem Anlass weist die Polizei nochmals auf nachfolgende Tipps hin:

-Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute.

-Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper.

-Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

-Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Weitere Tipps finden sie auf der Internetseite www.polizei-beratung.de

