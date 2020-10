Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Lindenhof: Über Rot gefahren und Unfall verursacht - eine Person verletzt

Mannheim/Lindenhof (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, auf der B36 an der Kreuzung Südtangente/Landteilstraße. Eine 53-Jährige war mit ihrem VW auf der B36 in Richtung Fahrlachtunnel unterwegs, als sie an der Kreuzung zur Landteilstraße vermutlich über eine rote Ampel fuhr und daraufhin mit einem 38-jährigen Audi-Fahrer kollidierte, welcher von der B36 nach links in die Landteilstraße abbiegen wollte. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 EUR. Für die Zeit der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

