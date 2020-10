Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Pedelec-Fahrer missachtet Vorfahrt

Schwere Verletzungen zog sich ein 23-Jähriger am Montagm bei einem Zusammenstoß mit einem Auto bei Gerstetten zu.

Ulm (ots)

Kurz vor 6 Uhr war der 23-Jährige mit seinem Pedelec auf einem Feldweg zwischen der Autobahn und Dettingen unterwegs. Er wollte die Landstraße in Richtung Dettingen überqueren. Dabei übersah er das Auto eines 44-Jährigen, der auf der Landstraße in Richtung Heidenheim fuhr. Laut Polizeiangaben konnte der Mann trotz einer Vollbremsung einen Zusammenstoß nicht verhindern. Sein Mercedes erfasste den jungen Mann, worauf dieser mit schweren Verletzungen stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei aus Heidenheim (Tel. 07321/97520) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 6.000 Euro. Eine Vorfahrtverletzung kann vielfältige Ursachen haben. Oftmals werden Geschwindigkeit oder Entfernung falsch eingeschätzt oder die Fahrer sind in Eile. Die Polizei empfiehlt deshalb, lieber einmal mehr zu schauen und zu warten, als einmal zu wenig. Damit alle sicher ankommen. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

