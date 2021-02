Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Hilfsbereitschaft ausgenutzt (Korrekturmeldung)

Soest (ots)

Richtig ist, dass es zwei 50-Euro-Scheine waren.

Ein unbekannter Mann nutzte am Donnerstag (25. Februar) um 12.30 Uhr die Hilfsbereitschaft eines 79-jährigen Soesters auf einem Krankenhausparkplatz an der Widumgasse aus. Der Unbekannte sprach den 79-Jährigen an, ob dieser ihm Geld wechseln könnte. Nachdem der Soester ihm eine zwei Euro Münze übergab, verabschiedete sich der Mann und ging in Richtung des Parkautomaten. Kurz darauf bemerkte der Rentner, dass ihm auch noch zwei 50-Euro-Scheine fehlten. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

- Circa 35 bis 40 Jahre alt - Schätzungsweise 175 bis 180 cm groß - Dunkle, leicht gelockte Haare - Südeuropäischen Aussehen - Sprach fließend Deutsch mit Akzent - Trug zur Tatzeit einen dunklen Pullover und eine dunkle Hose

Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02921-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

