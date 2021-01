Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW geriet während der Fahrt in Brand

Uslar (ots)

Volpriehausen B241(may) Am 13.01.2021, gegen 10:15 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer die B241 von Hardegsen in Richtung Volpriehausen, als sein PKW auf Höhe des sogenannten Rüssels aufgrund eines technischen Defekts, während der Fahrt, in Brand geriet. Dem Fahrzeugführer gelang es den PKW rechtzeitig am Fahrbahnrand zu stoppen. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Volpriehausen konnten den Brand nach kurzer Zeit löschen. Während der Löscharbeiten durch die Feuerwehr und der anschließenden Reinigungsarbeiten durch die Straßenmeisterei Uslar war die B241 kurzzeitig voll gesperrt. Verletzt wurde hierbei niemand.

