Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Baucontainer in Großenkneten +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum von Freitag, 4. Dezember 2020, 14:30 Uhr, bis Montag, 7. Dezember 2020, 07:40 Uhr, in einen Baucontainer in der Straße "Zum Sportzentrum" in Großenkneten ein.

Die Täter gelangten zunächst über einen Zaun auf das Baugrundstück und hebelten anschließend das Schloss des Baucontainers auf. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und verursachten einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.500 Euro.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-115 in Verbindung zu setzen.

