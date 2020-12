POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Versuchter Handtaschenraub auf Seniorin in Brake +++ Zeugen gesucht

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Landkreis Wesermarsch: Versuchter Handtaschenraub auf Seniorin in Brake +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Eine 71-jährige Seniorin aus Brake wurde am Samstag, 5. Dezember 2020, Opfer eines versuchten Handtaschenraubes in einem Einkaufcenter in der Weserstraße in Brake.

In der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:10 Uhr befand sich die 71-Jährige in dem stark frequentierten Drogeriemarkt des Einkaufcenters, als plötzlich eine unbekannte Frau ihr Handtasche griff und versuchte diese zu entreißen.

Da die 71-Jährige ihre Handtasche festhielt schlug die Täterin der Frau mit der Faust auf den Kopf und verließ fluchtartig das Geschäft.

Die Seniorin blieb mit starken Schmerzen am Kopf zurück und alarmierte später die Polizei.

Gegen die unbekannte Täterin wurde ein Strafverfahren wegen des versuchten Raubes eingeleitet.

Da sich im Tatzeitraum zahlreiche Personen in dem Drogeriemarkt sowie in dem gesamten Einkaufcenter aufhielten, sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu der Täterin machen können.

Sie war etwa 20-25 Jahre alt, schwarz gekleidet und hatte rot gefärbte Haare.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei Brake in Verbindung zu setzen.

