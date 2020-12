Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Einbrecher erklimmen in Delmenhorst Balkone

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Samstag, 05.12.2020, kam es am Nachmittag gleich zu zwei Diebstählen aus Wohnungen. In der Cramerstraße dringt ein unbekannter Täter über den Balkon im 1. Obergeschoss des Hauses in eine Wohnung ein. Bargeld und Schmuck wird entwendet. In der Johann-Schmidt-Straße kommt es zu einem zweiten Fall gleicher Art: Auch hier gelingt es dem Täter, den Balkon zu erklimmen. Aus der Wohnung wird hier nur eine geringe Menge Bargeld erbeutet.

