Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Blick aufs Handy führte zu Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Samstag, den 05.12.2020, gegen 07:30 Uhr, befuhr ein 45-jähriger PKW-Fahrer in Nordenham mit seinem Audi die Hansingstraße in Richtung Bahnhofstraße. In Höhe der Hausnummer 73 kam er nach links von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen ordnungsgemäß auf der Gegenfahrbahn geparkten Pkw VW Passat, der wiederum auf einen ordnungsgemäß geparkten Mitsubishi Space Star geschoben wurde. Im Rahmen der Unfallaufnahme räumte der Verursacher ein, dass er zum Unfallzeitpunkt, während der Fahrt, auf sein Smartphone geschaut habe. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 18.000 Euro.

