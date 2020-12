Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemitteilungen des Polizeikommissariats Wildeeshausen

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Fahren unter Alkoholeinfluss in Dötlingen

Ein 49-Jähriger aus der Gemeinde Hatten geriet als Fahrzeugführer eines Pkw am Sonnabend, 05.12.20, um 14:10 Uhr auf der Hauptstraße in Neerstedt in eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers festgestellt. Ein entsprechender Test ergab schließlich eine Atemalkoholkonzentration von 1,0 Promille. Gegen den Betroffenen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, dass ein einmonatiges Fahrverbot und ein hohes Bußgeld zur Folge hat.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss in Wildeshausen

Am Sonntag, 06.12.20, wurde in der Hermann-Ehlers-Straße um 00:10 Uhr eine 29-jährige Fahrzeugführerin kontrolliert. Im Verlauf der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Da ein entsprechender Vortest zudem positiv auf Amphetamine ausfiel, erfolgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss in Wildeshausen

Auf dem Gildeplatz wurde am Sonntag, 06.12.20, gegen 02:50 Uhr, eine 22-Jährige Wildeshauserin im Kreise einer vierköpfigen, aus vier unterschiedlichen Haushalten bestehende Gruppe festgestellt. Zudem wurde von den Personen weder der vorgegebene Mindestabstand eingehalten noch Mund-Nase-Masken getragen. Gegen die Personen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Kurz nach dieser Feststellung wurde die 22-Jährige als Fahrzeugführerin eines Pkw kontrolliert. Hier ergab sich der Verdacht einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Da ein entsprechender Vortest positiv auf Amphetamine ausfiel, erfolgte eine Blutentnahme und die Einleitung eines weiteren Ordnungswidrigkeitenverfahrens gegen die Betroffene.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell