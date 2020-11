Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Kind bei Unfall leicht verletzt

MeppenMeppen (ots)

Am Donnerstagmittag ist es auf der Haselünner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein bislang unbekanntes Kind war gegen 13.45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der linken Seite in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Paulstraße stieß er gegen das Auto einer Frau. Der Junge stürzte und verletzte sich am Knie. Anschließend fuhr er weiter, ohne seinen Namen zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter der Rufnummer (05931)9490 entgegen.

