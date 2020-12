Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand eines PKW in Ganderkesee

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Freitag, 04.12.20, geriet in Ganderkesee in der Korkeichenstraße gegen 20:15 Uhr ein Pkw in Brand. Dabei bemerkte der Fahrzeugeigentümer, dass Flammen aus dem Motorraum schlagen und konnte das Fahrzeug gerade noch vom Carport auf die Straße schieben. Auf diese Weise wurde das Übergreifen der Flammen auf den Carport verhindert. Durch die alarmierte freiwillige Feuerwehr Ganderkesee konnte der Brand, der sich mittlerweile auf die gesamte Fahrzeugfront ausgebreitet hatte, schnell gelöscht werden. Dennoch entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7500 Euro. Als Brandursache wird ein technischer Defekt angenommen.

