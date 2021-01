Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Uslar (ots)

USLAR (may) Am 15.01.2021 im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 09:30 Uhr kommt es zu einer Sachbeschädigung eines in der Graftstraße geparkten PKW. Hierbei wird das linke Rücklicht des geparkten PKW beschädigt.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei dem Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0 zu melden.

