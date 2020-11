Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

HochsauerlandkreisHochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: An der Tür einer Gartenhütte scheiterten unbekannte Täter zwischen Sonntag, 20 Uhr, und Montag, 14.15 Uhr. Die Gartenhütte befindet sich auf dem Gelände eines Campingplatzes an der "Remmeswiese". Die Täter brachen zunächst einen Windfang vor der Hütte auf. An der eigentlichen Eingangstür scheiterten die Täter jedoch mit ihren Hebelversuchen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

Arnsberg: In ein Gymnasium am Berliner Platz brachen unbekannte Täter am letzten Wochenende ein. Zwischen Samstag, 15.30 Uhr, und Montag, 06.15 Uhr, stellten die Täter eine Bank an das Gebäude. Hierrüber kletterten sie zu einem Fenster im ersten Obergeschoss und öffneten dieses. Sie betraten den Raum, entwendeten nach ersten Erkenntnissen jedoch keine Gegenstände. Andere Räumlichkeiten betraten die Täter nicht. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

