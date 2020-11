Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl

HallenbergHallenberg (ots)

Am Sonntag betrat ein 25-jähriger Mann eine Tankstelle an der Nuhnestraße. Da gegen ihn ein Hausverbot besteht, weigerte sich die Mitarbeiterin den Zuwanderer zu bedienen. Daraufhin ging dieser mit einem Sechserpack Bier in Richtung Ausgang. Eine 19-jährige Frau aus Niedersachsen stellte sich dem Dieb in den Weg. Dieser stieß die Frau beiseite und flüchtet anschließend mit dem Bier aus der Tankstelle. Die Frau blieb unverletzt. Am Montagmorgen erschien der Zuwanderer erneut in der Tankstelle und bezahlte den Sechserpack Bier. Trotz des späteren Zahlungswillen hat die Polizei ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

