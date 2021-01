Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl

Uslar (ots)

Uslar (may) - Im Tatzeitraum vom 14.01.2021 21:20 Uhr bis 15.01.2021 09:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter das vordere Kennzeichen eines in der Langen Straße geparkten Pkw. Der PKW war zur Tatzeit mit der Front zur Straße in einer Einfahrt abgestellt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Uslar (Tel. 05571-926000) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell