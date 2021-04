Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einsatz in der Bismarckstraße

Ludwigshafen (ots)

Am 12.04.2021, gegen 16:15 Uhr, wurde der Polizei ein etwa 25-30 Jahre alter Mann gemeldet, der in einem Haus in der Bismarckstraße mit einem Messer im Hausflur herumlaufe. Sofort wurde das Haus, in dem sich neben Wohnungen auch mehrere Geschäftsräume sowie eine Arztpraxis befinden, nach dem Mann durchsucht. Hierbei ergab sich, dass er bereits kurz vor Eintreffen der Polizei das Gebäude verlassen hatte. Eine Zeugin gab an, der Mann habe mit dem Messer niemanden bedroht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen bestand keine Gefährdung.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Kurze blonde Haare, leichter Schnauzbart, Stoppelhaarschnitt. Er trug zum Tatzeitpunkt beigefarbige Kleidung.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell