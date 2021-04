Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auto beschädigt und abgehauen

Ludwigshafen (ots)

Einen Schaden von etwa 3.000 Euro verursachte zwischen dem 12.04.2021, 12 Uhr, und dem 13.04.2021, 04:30 Uhr, eine bislang unbekannte Person am Peugeot einer 45-Jährigen. Deren Auto parkte in der Hoheloogstraße am rechten Fahrbahnrand. Aufgrund des Schadensbildes dürfte die unbekannte Person aus Richtung des Kaiserwörthdamms gefahren sein und dann beim Abbiegevorgang den Peugeot touchiert haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell