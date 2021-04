Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Wohnmobil beschädigt und abgehauen

Ludwigshafen (ots)

In der Kallstadter Straße fuhr zwischen dem 11.04.2021, 20 Uhr, und dem 12.04.2021, 17 Uhr, eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto gegen das Wohnmobil eines 50-Jährigen und beschädigte dieses am Frontstoßfänger. Statt ihren Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte nachzukommen, fuhr die Person einfach weg. Die Schadenshöhe am Wohnmobil dürfte sich auf etwa 5.000 Euro belaufen.

Wir suchen Zeuginnen und Zeugen, die etwas zum Unfallhergang oder zu der flüchtenden Person sagen können. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell