POL-PPRP: Wer kann Hinweise geben?

Ludwigshafen (ots)

In eine Wohnung in der Westendstraße wurde am 12.04.2021, zwischen 5 Uhr und 15:20 Uhr, eingebrochen. Aus den Räumlichkeiten wurde ein Laptop gestohlen. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, wird derzeit ermittelt.

Auch in einen Wohnwagen wurde eingebrochen. Er stand seit dem 01.04.2021 in der Böcklingstraße, Ecke Dürerstraße. Als die Besitzerin ihr Fahrzeug am 11.04.2021 umparken wollte, bemerkte sie die offenstehende Tür und Fenster sowie Einbruchspuren. Entwendet wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen nichts.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen

