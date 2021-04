Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auspuff verloren und weitergefahren

Ludwigshafen (ots)

Auf der B44 aus Fahrtrichtung Mannheim in Fahrtrichtung Ludwigshafen verlor am 12.04.2021, gegen 19:20 Uhr, eine bislang unbekannte Person einen Auspuff. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen dürfte es sich dabei um einen Schrott-Auspuff handeln, der wegen mendelnder Ladungssicherung auf den Fahrbahn gefallen sein dürfte. An insgesamt drei Autos, die in der Folge über den Auspuff fuhren, entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.500 Euro. Zwei der Autos mussten abgeschleppt werden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

