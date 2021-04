Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Unfall zwischen Straßenbahn und Auto

Ludwigshafen (ots)

Am 14.04.2021, gegen 8 Uhr, kam es in der Mannheimer Straße in Ludwigshafen-Oggersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Auto. Ein 24-jährige Autofahrerin wollte zu diesem Zeitpunkt von der Schillerstraße in die Mannheimer Straße abbiegen. Hierbei übersah sie eine von der Haltestelle Hans-Warsch-Platz anfahrende Straßenbahn. Trotz eingeleiteter Bremsung konnte der 40-jährige Straßenbahnfahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Verkehrsunfall verkeilte sich das Auto mit einem dortigen Verkehrspoller. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für den Schienen- und Busverkehr bis 09:30 Uhr jeweils vorrübergehend gesperrt werden. Verletzt wurde niemand. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

