Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch an der Ludwig-Weber-Straße

Mönchengladbach (ots)

Einbrecher haben am Mittwoch, 19. August, zwischen 10 und 12 Uhr an der Ludwig-Weber-Straße im Stadtteil Am Wasserturm zunächst die Haustür und dann einer der Wohnungstüren eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Ob die Täter Beute machten, steht noch nicht fest.

Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 02161-290. (km)

