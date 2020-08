Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Junger Mutter Pedelec gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Ein dreister Diebstahl eines schwarzen Pedelecs der Marke Cube hat sich am Mittwoch, 19. August, gegen 16.30 Uhr auf einem Weg an der Niers in der Nähe der Geneickener Straße/Nesselrodestraße ereignet.

Die Besitzerin des E-Bikes war mit ihren beiden jungen Söhnen mit dem Pedelec sowie einem Fahrradanhänger der Marke Burley auf einem unbefestigten Weg an der Niers unterwegs.

Auf Höhe Eickerbenden/Am Lügerbach habe sie an einer Pferdekoppel angehalten, um mit den Kindern ein Pony anzuschauen. Während sie mit ihren Kindern in unmittelbarer Nähe stand, fuhr ein Mann mit dem Fahrrad und dem Fahrradanhänger in Richtung Tackhütte weg. Den Fahrradanhänger ließ der Täter später auf der Straße Schrödt/Schrödter Feld zurück.

Die junge Mutter beschreibt den Täter wie folgt: circa 20 Jahre alt, 1,65 Meter groß, kurze, lockige braune Haare (vorne lang, hinten kurz), weißes T-Shirt, südländischer Typ. Unterwegs war er vermutlich mit einem älteren, grünen Damenhollandrad Avignon, da die Beamten dieses am Tatort auffanden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (km)

