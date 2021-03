Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Bonn-Zentrum, An der Windmühle; 05.03.2021 12:51 Uhr

Am Freitagmittag wurde die Feuerwehr Bonn zu einem Kellerbrand ins Zentrum gerufen. In einem Mehrfamilienhaus brannte der Hausanschlusskasten unter starker Rauchentwicklung. Die Bewohner wurde vom Leitstellendisponenten angewiesen das Haus über den rauchfreien Treppenraum zu verlassen und die Brandschutztür zum Keller zu schließen.

Der brennende Stromkasten wurde von einem Trupp unter Pressluftatmer schnell gelöscht. Der Brandrauch hatte sich allerdings über Lüftungsleitungen in die Wohnungen in den Obergeschossen ausgebreitet und musste aufwändig entfernt werden. Dazu wurden zwei weitere Trupps unter Pressluftatmer und mehrere Hochleistungslüfter eingesetzt. Die Stadtwerke schalteten das gesamte Haus aufgrund der Schäden an der Strominfrastruktur stromlos. Verletzt wurde durch das umsichtige Handeln der Bewohner niemand.

Im Einsatz waren 30 Einsatzkräfte von den Feuerwachen 1 und 2 sowie von der Löscheinheit Bonn-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell