Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Brand im 8. Obergeschoss eines Wohngebäudes - eine Person leicht verletzt

Bonn (ots)

Bonn-Hardtberg; Julius-Leber-Straße; 13.02.2021; 23:51 Uhr. Die Feuerwehr Bonn wurde um kurz vor Mitternacht zu einem Brand im 8. Obergeschoss eines relativ hohen Wohngebäudes in Bonn-Hardtberg gerufen. Glücklicherweise konnte der Bewohner der Brandwohnung diese noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig verlassen. Allerdings wurde der Bewohner durch das Brandereignis leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst versorgt sowie ins Krankenhaus transportiert werden. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Aufgrund der Gebäudehöhe musste das Löschwasser zunächst über eine fest im Gebäude installierte Löschwasserleitung bis in das Brandgeschoss gepumpt werden. Der Brand wurde anschließend mit einem C-Strahlrohr bekämpft. Eine Brandausbreitung auf andere Wohnungen konnte erfolgreich abgewendet werden. Durch den Einsatz eines mobilen Rauchschutzvorhangs sowie eines Belüftungsgerätes der Feuerwehr wurde ein weiteres Verrauchen des Flures im 8. Obergeschoss verhindert und im weiteren Verlauf das Gebäude vom Brandrauch befreit. Der Einsatz war erschwert, da das für die Brandbekämpfung erforderliche Material von den Einsatzkräften der Feuerwehr zunächst in die oberen Etagen des hohen Gebäudes getragen werden musste und aufgrund der Minustemperaturen Löschwasser auf der Straße und dem Gehweg sofort zu Eis wurde. Im Einsatz befanden sich die Feuer- und Rettungswachen 1 und 2, die Löscheinheit Duisdorf der Freiwilligen Feuerwehr, ein Rettungswagen sowie der Einsatzführungsdienst mit insgesamt 35 Einsatzkräften. Während des Einsatzes wurde die Feuerwache 1 durch die Löscheinheit Bonn-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr besetzt.

