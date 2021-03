Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeirevier Nürtingen unter neuer Leitung

Reutlingen (ots)

Zum 1. März hat Polizeipräsident Udo Vogel Polizeioberrat Frank Reiser zum neuen Leiter des Polizeireviers Nürtingen bestellt. Er folgt Polizeidirektor Mathias Lipp, der mit Ablauf des Januars in den Ruhestand versetzt worden war und das Polizeirevier Nürtingen fast 15 Jahre geleitetet hatte. Aufgrund der Corona-Pandemie musste von einer offiziellen Feierstunde zur Amtseinführung abgesehen werden.

Die polizeiliche Laufbahn des 50-jährigen Frank Reiser begann 1990 bei der damaligen 5. Bereitschaftspolizeiabteilung in Biberach, bei welcher er nach der Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst bis 1993 als Einsatzbeamter tätig war, bevor er 1997 zum Verkehrsunfalldienst der ehemaligen Polizeidirektion Freiburg versetzt wurde. Nach seinem Studium an der Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen und dem Aufstieg in den gehobenen Polizeivollzugsdienst wechselte er 2003 zur Polizeidirektion Böblingen, wo er als Leiter einer Dienstgruppe und nachfolgend als Sachbearbeiter in der Führungsgruppe beim Polizeirevier Leonberg eingesetzt wurde. Daran schlossen sich verschiede Verwendungen in den Führungs- und Einsatzstäben der früheren Polizeidirektionen Böblingen und Waiblingen, bei der Landespolizeidirektion Stuttgart, der Polizeihubschrauberstaffel und dem Polizeipräsidium Stuttgart an. Nach dem Studium an Der deutschen Hochschule der Polizei in Münster und dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst im Jahr 2008, wurde er nach Ludwigsburg, zum späteren Polizeipräsidium versetzt. Dort übernahm er die Leitung des Polizeireviers Ditzingen. 2016 wechselte Frank Reiser zum Polizeipräsidium Tuttlingen, wo er zunächst als Leiter der Führungsgruppe der Verkehrspolizeidirektion Zimmern o.R. und nachfolgend als deren kommissarischer Leiter eingesetzt war. Im Jahr 2019 wechselte er zum jetzigen Polizeipräsidium Pforzheim, wo er zuletzt als Leiter des Stabsbereiches Führung und Einsatz tätig war.

Seit dem 1. März 2021 leitet er nun das Polizeirevier Nürtingen und ist für die Sicherheit in den Städten Nürtingen, Neuffen, Aichtal und in den Gemeinden Altdorf, Altenriet, Bempflingen, Beuren, Erkenbrechtsweiler, Frickenhausen, Großbettlingen, Kohlberg, Köngen, Neckartailfingen, Neckartenzlingen, Oberboihingen, Schlaitdorf, Unterensingen und Wolfschlugen zuständig.

Frank Reiser lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Ostelsheim. (cw)

