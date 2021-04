Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruchsversuch in der Halbergstraße

Ludwigshafen (ots)

Zu einem Einbruchsversuch in ein leerstehendes Gebäude kam es in der Halbergstraße - das meldete am 14.04.2021, 8 Uhr, ein 35-Jähriger. Es gelang den Unbekannten nicht, ins Haus einzudringen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen

Bereits zwischen dem 22.03.2021, 00 Uhr, und dem 12.04.2021, 12 Uhr belang es auch in der Osterlachstraße Unbekannten sich Zutritt zu zwei Kellerabteilen eines Mehrfamilienhauses zu verschaffen. Aus einem der Abteile wurden diverse Wergzeuge gestohlen. Eine genaue Schadenssumme wird derzeit ermittelt.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell