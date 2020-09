Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Täter erschlichen sich Zugang zum Haus und versuchten zu stehlen

Heinsberg-Grebben (ots)

Am Donnerstag (3. September), zwischen 13.30 und 13.40, verschaffte sich eine unbekannte Frau mit ihrem Kind Zugang zum Haus einer 85-jährigen Frau aus Heinsberg. Die Frau gab gegenüber der Seniorin an, dass ihre Tochter dringend zur Toilette müsse. Als die hilfsbereite alte Dame dem Kind den Weg zeigte, öffnete die unbekannte Frau einem männlichen Komplizen die Haustür. Dieser konnte so zunächst unbemerkt im Schlafzimmer der älteren Dame gelangen und eine Kommode durchwühlen. Die Rentnerin bemerkte dies jedoch und machte lautstark auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchteten die unbekannten Personen aus ihrer Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die weibliche Täterin beschrieb sie als zirka 30-35 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß, schlanke Statur mit dunkler Kleidung. Der Mann war etwa 40-50 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, mit kräftiger Statur. Er hatte ein rundes Gesicht und trug ein helles Hemd. Er wirkte südeuropäisch. Zeugen, die die Täter auf dem Weißdornweg oder in der Umgebung gesehen haben, oder Personen bei denen die Frau ebenfalls geklingelt hat, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Geilenkirchen, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen.

