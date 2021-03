Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Unfallverursacher auf und davon

Rund 500 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter am Dienstag in Rechberghausen.

Zwischen 10 und 11 Uhr stand ein Mercedes in der Hauptstraße auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes. Ein Unbekannter beschädigte den Pkw am Heck. An diesem blieben blaue Lackantragungen zurück. Um den Schaden kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Stattdessen flüchtete er. Der Polizeiposten Rechberghausen (07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun denjenigen, der mit einem blauen Fahrzeug den Unfall verursacht haben muss.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht eine Geld- oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

