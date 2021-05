Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Arbeitsunfall (27.05.2021)

Donaueschingen (ots)

Ein Arbeitsunfall hat sich am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in einem Autohaus auf der Dürrheimer Straße ereignet. Zwei Angestellte waren mit Arbeiten an einer Batterie eines Feuerwehrautos beschäftigt, als diese aus bislang ungeklärter Ursache explodierte. Durch herumfliegende Gehäuseteile und Batteriesäure erlitten beide Männer Verletzungen, die eine Behandlung in einer Klinik notwendig machten. Warum es zur folgenschweren Explosion der Batterie kam, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell