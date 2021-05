Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81 bei Engen, Lkrs KN) Transporter kracht ins Wohnwagenheck

Engen (ots)

Nur eine kurze Freude an seinem neuen Wohnwagen hatte ein 64-jähriger Autofahrer, der damit auf der A81 zwischen Engen und Geisingen auf dem Nachhauseweg war. Er musste mit seinem Gespann wegen eines kurzen Rückstaus an einer Baustelle abbremsen. Ein Fahrer eines hinterherkommenden italienischen Kleintransporters erkannte das Stauende jedoch zu spät und leitete eine Vollbremsung ein. Der 51-jährige am Steuer des Fiats versuchte zwar noch nach links auszuweichen, rammte jedoch noch mit erheblicher Wucht den Wohnwagen, der dadurch am Heck total zerstört und von dem Zugfahrzeug getrennt wurde. Entgegen der Fahrtrichtung kam der erst wenige Stunden zuvor gekaufte Camper mit Totalschaden zum Stehen. Auch der Opel als Zugfahrzeug und der Transporter selbst wurden durch den Unfall erheblich beschädigt. Der 64-Jährige trug beim Aufprall leichte Verletzungen davon. Die Polizei geht bei dem Unfall von einem Gesamtschaden in Höhe von 40.000 Euro aus.

