Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Denkingen

Landkreis Tuttlingen) Autofahrer kommt von der Straße ab (27.05.2021)

Denkingen (ots)

Rund 22.000 Euro Gesamtschaden ist die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Donnerstag gegen 8 Uhr auf der Landesstraße 433 zwischen Denkingen und Gosheim verursacht hat. Ein 33-jähriger Hyundai i30 Fahrer kam in einer Linkskurve ins Rutschen und geriet auf einen angrenzenden Grasstreifen. Beim Gegenlenken kam das Auto ins Schleudern und nach rechts von der Straße ab, wo es gegen eine Leitplanke prallte. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Sommerreifen nagelneu und noch nicht "angefahren" waren. Dadurch hatten sie eine schlechte Straßenhaftung, was mit zum Unfall beitrug. Das total beschädigte Auto musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden.

