Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vandalen beschädigen Fahrrad-Station

Balve (ots)

Am 05.05. wurde festgestellt, dass unbekannte Täter eine Fahrrad-Service-Station der Stadt Balve am neuen Radweg hinter einem Supermarkt an der Hönnetalstraße innerhalb der letzten Woche beschädigten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise zu den Vandalen nimmt die Polizei in Balve und Menden entgegen. (boro)

