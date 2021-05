Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw durchsucht

Sachbeschädigung an Firma

Iserlohn (ots)

In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch (04.05/05.05.) machten sich bislang unbekannte Täter an einem in der Treppenstraße abgeparkten weißen Skoda Oktavia zu schaffen. Der/die Unbekannten öffneten das Fahrzeug, durchsuchten es, machten aber augenscheinlich keine Beute. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. (boro)

Am gestrigen Mittwoch, 05.05.2021, gegen 19 Uhr, zerstörten unbekannte Täter zwei Fenster einer leerstehenden Firma an der Gennaer Straße und flüchteten bislang unerkannt. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Letmathe/Iserlohn erbeten. (boro)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell